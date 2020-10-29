Cumhuriyet 97 yaşında! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek

29 Ekim 2020 Perşembe 10:18 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 10:19

Tarihin akışını değiştiren İstiklal mücadelesi, benzersiz mücadeleyi taçlandıran cumhuriyetin ilanı... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 97. yıl dönümünde de coşkuyla kutlanacak.

Cumhuriyet'in ilanı ve Atatürk'ün ilk konuşması TBMM kayıtlarında

İLK TÖREN ANITKABİR'DE

Başkent Ankara'daki ilk tören Anıtkabir'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİLLİ MÜCADELE SERGİSİ'İ AÇACAK

Anıtkabir'deki törenin ardından kutlamalar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada 29 Ekim tebriklerini kabul edecek. Erdoğan'ın bu özel gün dolayısıyla Beştepe'de "Milli Mücadele Sergisi"ni de açması bekleniyor.

CUMHURİYET BAYRAMI KORTEJİ

Başkentteki bayram coşkusu "Cumhuriyet Bayramı Korteji" ile devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlayacak tören yürüyüşü, Birinci Meclis'te sona erecek. Saat 14'te başlaması beklenen yürüyüş öncesinde bando gösterisi de yapılacak.

ANKARA'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Başkent'te bazı ana yollar trafiğe kapatılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI'NDAN KONSER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklikleri bu törenlerle de sınırlı kalmayacak.

İletişim Başkanlığı'nın organizasyonunda Antalya'daki Patara Antik Kenti'nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da saat 19:23’te Büyük Cumhuriyet Konseri düzenleyecek.

Ayrıca Akdeniz'de 97 dalgıçla özel su altı ışık gösterisi gerçekleştirilecek.