30 Aralık 2025 Salı / 11 Recep 1447
  Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili yalan haberlere soruşturma
Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili yalan haberlere soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformları ile internet haber sitelerinde, 'İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısının failinin tahliye edildiği' yönünde kamuoyunu yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AA30 Aralık 2025 Salı 21:44 - Güncelleme:
Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili yalan haberlere soruşturma


Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformları ile internet haber sitelerinde, "İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısının failinin tahliye edildiği" yönünde kamuoyunu yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu iddianın asılsız olduğu, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yürütülen yargılama sonucunda, saldırının asıl planlayıcısı ve organizatörü konumunda bulunan Djamel Slimani'nin tutukluluk halinin halen devam ettiği anlatılarak, sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen hüküm kapsamında, toplam 2 bin 103 yıl 132 ay hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Gerçek dışı bilgilerle kamuoyunda infial oluşturmayı amaçlayan, yargı süreçlerini çarpıtarak terörle mücadele konusundaki hassasiyeti zedeleyen paylaşım yapanlar hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu yönünden resen soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, tahkikat konusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verildiği ifade edildi.

Popüler Haberler
