Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, hakkında yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, yüksek takipçi sayısına sahip bazı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplarla yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına ilişkin soruşturmaları devam ediyor.

Sosyal medya fenomeni Durmaz hakkında da "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu"na muhalefet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.



Durmaz, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.