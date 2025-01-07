İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2025 Salı / 8 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,348
  • EURO
    36,8846
  • ALTIN
    3001.66
  • BIST100
    10040.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma! Kerimcan Durmaz gözaltına alındı
Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma! Kerimcan Durmaz gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Durmaz, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

AA7 Ocak 2025 Salı 11:39 - Güncelleme:
Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma! Kerimcan Durmaz gözaltına alındı
ABONE OL

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, hakkında yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, yüksek takipçi sayısına sahip bazı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplarla yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına ilişkin soruşturmaları devam ediyor.

Sosyal medya fenomeni Durmaz hakkında da "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu"na muhalefet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Durmaz, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.