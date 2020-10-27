Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla polis ekipleri dezavantajlı öğrencilerin yüzünü güldürdü

AA 27 Ekim 2020 Salı 15:03 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 15:03

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi ekiplerince Vali Faik Üstün İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere, üzerinde Türk Bayrağı bulunan rüzgar gülleri ile balon dağıtıldı.

Öğrenciler, rüzgar güllerini döndürebilmek için okul bahçesinde koşarak eğlendi.

Ekipler tarafından velilere de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Öğrencilerden Irmak Çaça, aldığı hediyelerle çok mutlu olduğunu söyledi.

Berat Usul ise ilk kez rüzgar gülünün olduğunu belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti.