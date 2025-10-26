İSTANBUL 22°C / 19°C
26 Ekim 2025 Pazar
İSTANBUL
Cumhuriyet Bayramı'na nefes kesen prova

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesi SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK pilotları, Anıtkabir ve çevresinde çeşitli manevralar yaptı.

AA26 Ekim 2025 Pazar 14:30 - Güncelleme:
Cumhuriyet Bayramı'na nefes kesen prova
SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak gösteri uçuşu için Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK pilotları Anıtkabir semalarındaki çevre tanıma uçuşu kapsamında çeşitli manevralar yaptı.

Vatandaşlar, başkentin birçok noktasında, uçuşu ilgi ve heyecanla takip etti ve SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Çevre tanıma uçuşu, yaklaşık 25 dakika sürdü.

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim Çarşamba günü saat 14.30'da Kurtuluş Savaşı Müzesi (Birinci TBMM Binası) çevresinde kortej selamlama uçuşu, saat 14.40'ta Anıtkabir ve çevresinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

