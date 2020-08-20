20 Ağustos 2020 Perşembe 13:15 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 13:19

Cumhuriyet gazetesi, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve destekçi ülkelerin provokatif girişimlerine karşı mücadelesini sürdüren Türkiye'nin sondaj gemisi Oruç Reis'i hedef aldı. Algı operasyonuna girişen Cumhuriyet Gazetesi, resmen Yunanistan'ın savunuculuğuna soyundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yunan medyası ağzıyla manşet atan Cumhuriyet gazetesine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Bakan Varank, "Yunanistan medyasında bugün..." ifadesiyle Cumhuriyet'in algı operasyonu eleştirdi.