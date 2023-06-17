Cumhuriyet Gazetesi'nde sular durulmuyor: Yönetim o yazıdan rahatsız oldu!

Cumhuriyet Gazetesi'nden rüşvet skandalının ortaya çıkmasını isteyen Tuncay Mollavesioğlu, önceki gün sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'nden alındığını söyledi.

Tuncay Mollavesioğlu, Cumhuriyet Gazetesi'nin Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Barış Doster'in yazısını yayınlamadığı iddia etti. Durumu sosyal medyadan paylaşan Tuncay Mollavesioğlu, "Cumhuriyet Gazetesi yönetimine hakim grup bugün de Prof. Dr. Barış Doster'in yazısını sansürledi! İletişim fakültelerinde yüzlerce öğrencisi olan Doster bugün medya ve gazetecilik ahlakı üzerine yazmıştı. Yönetim bu yazıdan neden rahatsız oldu acaba?!" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet vakfı yönetim kurulu Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Cumhuriyet vakfı yönetim kurulu Üyesi Birol Başaran ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu ve Hukuk işlerinden sorumlu yürütme kurulu üyesi Avukat Turan Karakaş; "kayıt dışı para aldıkları"na ilişkin Vakfın Başkanı Alev Coşkun'u istifaya çağırmıştı.

Cumhuriyet Cumhuriyet Gazetesi'nde bir süredir önceki genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın mevcut reklam müdürü Esra Bozok ve mali işler müdürü Osman Selçuk Özer'in dahil olduğu, bir e-ticaret firmasından (çikolata kutusu içinde 500 bin TL) kayıt dışı para alınarak haber yapılması konusu ile ilgili mücadele veriyoruz.

Biz gazetenin vakıf yöneticileri olarak yine vakıf yönetiminde yer alan diğer arkadaşlarımıza ve vakıf başkanına etik dışı, ahlak dışı, gazetecilik ilkelerine zarar veren ve Cumhuriyet Gazetesi ile asla yan yana anılmaması gereken olayla ilgili gereğinin yapılmasını istedik. Bu tartışma aylarca sürdü.

Vakıf avukatı olan aynı zamanda hukuk işlerinden sorumlu üyesi olan Turan Karakaş gördüğü hukuksuzluk karşısında harekete geçti. Olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusunun ardından vakıf, Alev Coşkun başkanlığında 22/05/2023 tarihinde tek gündem ile bu olayı konuşmak üzere toplandı.

Toplantıya Alev Coşkun, Işık Kansu, İrfan Hüseyin Yıldız, Ali Sirmen, Şükran Soner, Hamdi Yaver Aktan, Birol Başaran, Turan Karakaş, Barış Doster bizzat katıldı. Cumhuriyet Vakfı'nın 12 üyesinden 9'u hazır bulunurken 3 üye vekalet gönderdi.

"SÖZ KONUSU PARANIN KENDİ İNSİYATİFİ İLE ALINDIĞINI SÖYLEDİ"

Olaylar basına yansımadan önce yapılan bu son toplantıda Alev Coşkun söz konusu paranın kendi insiyatifi ile alındığını söyleyerek TÜRMOB başkan yardımcısı olan ve aynı zamanda vakfın saymanı olan ve vakıf şirketinin yeminli denetçisi konumunda görev yapan Hüseyin Yıldız'dan konunun üzerinin örtülmesini istedi. Vakıf saymanı İrfan Hüseyin Yıldız Alev Coşkun'un " kapatalım" önerisine karşılık "Bir formül bulup kapatacağını" taahhüt etmiştir. Vakıf üyesi Turan karakaş " biz burada bir suç dosyasını kapatmak için oturmadık" diyerek tepki gösterdi...

Buna karşılık vakıf üyelerinden Barış Doster, Turan Karakaş, Birol Başaran bizzat ve Özalp Birol ise gönderdiği mektup ile olayın kapatılmasının yanlış ve vahim olacağını yargı yolu ile sorumluların gereğinin yapılması gerektiğini, vakfın sorumluları açığa almasının şart olduğunu ifade ettiler.

Toplantıda Vakıf Genel Sekreteri Işık Kansu ise Alev Coşkun ve Hüseyin Yıldız'la birlikte hareket edeceğini ifade ederek olayın kapatılması yönünde ısrarcı oldu... Son günlerde gazetede "İç güçler gazeteyi ele geçirmek istiyor" konulu örtü haberleri kaleme alan kişi de Işık Kansu'dur.

Toplantı sonrasında gazetenin genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu konuyu kapatmaya zorlanmıştır. Mollaveisoğlu ise gazetenin itibarı zarar görmeden derhal gereğinin yapılmasını Alev Coşkun'dan istemiştir. Üstelik konu basına yansımadan, gazete zarar görmeden bir an önce gereği yapılsın diye 16. Noterden Alev Coşkuna bir ihtarname çekmiştir.

Olay yargıya ve basına yansıdıktan sonra Mollaveisoglu'nun kaleme aldığı yazının her satırı doğrudur ve gazeteyi, meslek ilkelerini, bizlerin itibarını korumaya yöneliktir.

"AHLAKSIZLIĞA KARŞI ÇIKTIĞI İÇİN KÜNYEDEN ÇIKARILMASINI KINIYORUZ"

Kendisinin onurlu duruşunu kutluyor, ahlaksızlığa karşı çıktığı için künyeden çıkarılmasını kınıyoruz. Olayda adı geçen şüphelilerin de hala gazetenin künyesinde yer almasını ve göreve devam etmesini suçun örtülmesinin gayreti olarak görüyoruz.

Cumhuriyet Gazetesi Atatürk'ün kurucusu olduğu 100 yıllık büyük marka ve değerdir. Bu gazete vakıf yönetiminden önce de vardı.. Üç beş kişinin çoğunluk imzasıyla gazetenin idaresinde yer alan yukardaki isimlerin karıştığı etik ve hukuk dışı olaylara müsaade edilmesi, okurların gazeteye sanki operasyon varmış gibi aldatılması kabul edilemez...

"İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ"

Söz konusu korkunç olayın gereğini yapmayan Alev Coşkun'u İrfan Hüseyin Yıldız'ı ve Işık Kansu'yı istifaya davet ediyoruz."

Öte yandan adı rüşvet skandalına karışan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Alev Coşkun, bugünkü yazısında görevden alınan Tuncay Mollavesioğlu'nu hedef aldı. "Cumhuriyet Gazetesi'nden yetişmeyenler onun ruhunu özümseyemiyorlar" ifadesini kullandı.

Tuncay Mollavesioğlu, bu sözleri yine sosyal medya hesabından cevapladı. "Alev Coşkun "Cumhuriyet Cumhuriyet Gazetesi'nden yetişmeyenler onun ruhunu özümseyemiyorlar" diyerek beni eleştirmiş. Gazeteden yetiştirdiğiniz isimler Uğur Mumcu'nun fotoğrafları ile dolu odada çikolata kutusunda para aldılar. Haber yaptılar. Evet ben o ruhu bilmiyorum. Dümdüz gazeteciyim" ifadesini kullandı.