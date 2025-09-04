İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan restoranda yemek yediği sırada bir kişi tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çekmeköy ilçesinin Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda saat 21.15 sularında yemek yiyen Kayhan'ın yanına aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Mustafa Can Gül geldi.

Şüpheli, Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Mustafa Can Gül polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- ŞÜPHELİNİN 3 SUÇTAN KAYDI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bu arada, olay yeri restoranın ruhsat sahibinin B.B. olduğu tespit edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı Mustafa Can Gül'ün yaklaşık 2 yıl önce garson olarak çalıştığı dönemde işletmeye sürekli müşteri olarak giden savcı Ercan Kayhan'la bilinmeyen bir sebepten tartıştıkları ve aralarında bu nedenle husumet başladığı iddia edildi.

Bu husumetten dolayı zanlı Gül'ün akşam saatlerinde işletmeye geldiği belirlenirken, şüphelinin olay yerinde suç aletiyle birlikte yakalandığı öğrenildi.

Bu arada, şüpheli Gül'ün, "kadına karşı şiddet", "ısrarlı takip", "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından kaydı olduğu ve 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 arasında Maltepe Cezaevinde kaldığı belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüleceği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın İstanbul Adliyesi'nde Genel Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli olduğu, görev yeri nedeniyle de olay yeri çalışmalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin de iştirak ettiği belirtildi.

SAVCI ERCAN KAYHAN, KATİLİYLE AYNI KAREDE

Öte yandan katil Mustafa Can Gül ile öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın daha önceden beraber yer aldıkları bir fotoğraf karesi ortaya çıktı.

Savcı Kayhan feci şekilde katledildi