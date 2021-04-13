Cumhuriyet savcısının kendisini muayene etmeyen doktoru ifadeye çağırdığı iddia edildi

DHA 13 Nisan 2021 Salı 01:17 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 01:17

Savcılıktan yapılan açıklamada ise nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatıldığı ve şüpheli sıfatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Osmaniye'de görevli Cumhuriyet Savcısı M.B., bir süre önce Osmaniye Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde muayene oldu. Daha sonra tekrar aynı servise gelen savcı, iddiaya göre Dr. Kemal Gökhan Günel'in odasına girip, muayene olmak istedi. Muayene olamadan hastaneden ayrıldığı öne sürülen savcının, Dr. Günel'in mevcutlu olarak ifade vermesi konusunda talimat verdiği iddia edildi. Meslektaşlarıyla emniyete giden Dr. Günel, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK: HAKARET SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Dr. Günel'in güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde Savcı M.B.'nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, M.B.'nin şikayeti üzerine hakaret suçundan soruşturma başlatıldığını bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızda görev yapan Cumhuriyet Savcısı M.B.'nin daha önce başlanılan ortopedik tedavisinin devamı olarak 12.04.2021 tarihindeki randevusu için hastaneye gittiğinde nöbetçi doktorun, asıl doktorun izinli olduğunu gerekçe göstererek tedaviden kaçınması üzerine Cumhuriyet Savcısı M.B.'nin kendisini tanıtarak randevusunu hatırlatmasına rağmen nöbetçi doktorun muayene odasından ayrılarak tedaviden kaçınıp, güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde M.B.'nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, tedavi olmaksızın hastaneden ayrılan Cumhuriyet Savcısı M.B.'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün Başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak, serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."