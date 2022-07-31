Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi! Müjdeyi Başkan Erdoğan verecek

Artan konut fiyatları konusunda çözüm ve projeler üreten hükümet, sosyal konut projesinin müjdesini vermek için geri sayımı başlattı. Projenin detaylarından bahseden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "81 ilde sosyal konut projesi yapacağız. Bu sosyal konut projesi ile vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olacak" diye konuştu.

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERECEK

Bakan Kurum'un verdiği bilgiye göre, projeyle birlikte hiç evi olmayanların, dar gelirlilerin aidat öder gibi ev sahibi olmasının önü açılacak. Proje özellikle toplu konut ihtiyacının had safhaya ulaştığı büyük şehirlerden başlayacak ve tüm Türkiye'yi kapsayacak. Kısa bir zaman içinde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermesi beklenen projede, 20 yıla varan bir vade imkanı olacak ve ev sahipleri kura sistemiyle belirlenecek. Projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ağustos ayı içinde açıklayacak.

ALT GELİR GRUBU FAYDALANACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatacaklarını vurgulayan Bakan Kurum, "Bu çerçevede alt gelir grubu vatandaşlarımız, gençlerimiz, emekli vatandaşlarımız, şehit ve gazi ailelerimiz ayrılan kontenjanla birlikte bu projeden istifade edebilecekler" dedi. Bunun yanında altyapılı arsaları da sürece dahil edeceklerini ifade eden Kurum, "Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu yatırım ve üretim istihdam seferberliğine katkı sağlayacak tesislerin yapımını değişik illerimizde gerçekleştiriyor olacağız. Bu çerçevede vatandaşlarımız, gerek konutlarımızdan gerek de arsalarımızdan yararlanabilecekler" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETLİ ALABİLECEK

Hayata geçecek projenin yaşayan bir proje olacağını ve vatandaşların yaşamlarını sürdüreceği yerler hakkında detaylı çalışmalar yaptıklarını belirten Kurum, "Bu projeye ilişkin gerek arazi yönetimi gerekse vatandaşlarımızın sosyal konutları talep ettiği alanlara ilişkin çalışmaları anbean yürüteceğiz. Projelerimizden hayata yeni atılan gençlerimiz de faydalanacaklar. Bununla ilgili kontenjanlarımız olacak. Bu çerçevede gençlerimiz kendilerinin talep ettiği alanlarda istifade edecekler" şeklinde konuştu. Bakan Kurum ayrıca, asgari ücretli çalışan ailelerin dahi alabileceği, erişebileceği şartlarda ve büyüklüklerde bu projeyi gerçekleştireceklerini söyledi.

İSTİHDAMA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK



Murat Kurum, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasına katkı sağlayacak projenin, aynı zamanda inşaat sektörünü canlandıracağı ve istihdama da büyük katkı sağlayacağını belirtti. Kurum şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın artan inşaat maliyetlerinden en az etkilenmeleri noktasında piyasaya bu dengeyi sağlayacak argümanı ortaya koymuş olacağız. Sosyal konut projemiz, istihdam konusunda da çok ciddi katkılar sağlayacak. Gerek inşaat malzemesi noktasında gerek çalışan noktasında lokomotif sektörümüz olan inşaat sektörünü canlandıracak adımları bu projeyle başlatmış olacağız."