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Cumhuriyet yalan haber yaptı, İmamoğlu kafa karıştırdı... Valilik açıkladı

Bazı yayın organlarında yer alan 'İstanbul'daki depremin ardından Ekrem İmamoğlu Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'na çağrılmadı.' haberlerinin tamamının asılsız, yalan haber olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik şiddetli deprem sonrası bugün,  İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı (TAMPT) yapıldı. 
 
Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da toplantıya katıldı. Oktay'ın açıklamasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.
 
CUMHURİYET'TEN YALAN HABER
 
Sosyal medyada algı peşinde koşan trollerin paylaşımları doğrultusunda haber yapan Cumhuriyet gazetesi, Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu toplantıya çağrılmadığını ileri sürdü.
 
Cumhuriyet'in yalan haberine bir destek de Evrensel'den geldi. Evrensel gazetesinin internet sitesine yer alan haberde de, hiçbir kaynak gösterilmeksizin İmamoğlu'nun toplantıya çağrılmadığı iddia edildi.
 
Birçok sözde haber portalı da Cumhuriyet'in yalan haberini elden ele yaydı.
 
İMAMOĞLU'NDAN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA
 
Sosyal medyadaki asılsız iddianın ardından, İBB lojistik merkezinde incelemelerde bulunan Ekrem İmamoğlu'na basın mensuplarınca toplantıya çağrılıp çağrılmadığı soruldu.
 
Ancak FOX TV muhabiri, İmamoğlu'nun kafa karıştıran ilk cevabı sonrası ısrarla 2. kez davet edilip edilmediğini sorsa da, istediği cevabı alamadı.
 
Ekrem İmamoğlu valilikteki toplantıya İBB Genel Sekreter yardımcısının katıldığını söyledi. İki kez tekrarlanan bu soruya Ekrem İmamoğlu "Genel sekreter ve arkadaşlarımız orada' diyerek kaçamak cevaplar verdi.
 
 
 
VALİLİK YALANLADI
 
Yapılan bu toplantı sonrasında gece boyunca sürecek Afet Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyetlerinin, sabah 10.00'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Hasdal Yerleşkesinde tekrar değerlendirilmesinin kararlaştırıldığı, bugünkü toplantı için tüm katılımcıların bizzat orada bilgilendirildiği ve davet edildiği belirtildi.
 
Açıklamada, "Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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