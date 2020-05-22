Cumhuriyet'e basın ahlakı dersi! Fahrettin Altun itirafı cezasız kalmadı

22 Mayıs 2020 Cuma 12:51 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 12:51

Kararda, yalan haberle Fahrettin Altun hakkında kasıtlı şekilde olumsuz bir algı oluşturmaya çalışan Cumhuriyet gazetesinin başlıktan içeriğe kadar gerçeğe aykırı ifadelere yer verdiği, özel hayatın gizliliğini ve mahremiyeti ihlal ettiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç, Cumhuriyet gazetesinde 14 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haberle Basın Ahlak Esaslarının ilgili maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Basın İlan Kurumu’na şikayette bulundu.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu, şikayet üzerine yaptığı incelemede, söz konusu haberin Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 1’nci maddesi ile bu maddenin (c), (ı) ve (i) bentlerini ihlal ettiği kanaatine vararak, Cumhuriyet gazetesinin resmi ilan ve reklamlarının 35 gün süre ile kesilmesine karar verdi.

Kararda, 129 sayılı Basın Ahlak Esasları Hakkında Genel Kurul kararı esas alınarak incelenen haberdeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Cumhuriyet gazetesinin, basının haber verme ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı belirtilen kararda, gazetenin bu haberi gereğince araştırma yapmadan yayınladığı ve bu konuda şikayetçi hakkında da haksız isnatlarda bulunduğu kaydedildi.

Cumhuriyet’e basın ahlakı dersi

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu kararında, “Haberlerde ve olayların yorumunda gerçeklerden saptırma, çarpıtma veya kısaltma yoluyla amaçlı olarak ayrılınamaz. Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkânları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamaz” ve “Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan … iftira ve haksız isnat yapılamaz” şeklindeki Basın Ahlak Esaslarının ihlal edildiği kanaatine varıldığı belirtildi.

Gazetelerin, haberlerinde üçüncü bir kişiye ait sözleri tırnak içinde vermiş olsa dahi bu sözlerin doğruluğunu araştırmak durumunda olduklarının altı çizilen kararda, söz konusu haberde başlıktan içeriğe kadar gerçeğe aykırı ifadelere yer verildiği bildirildi.

Kararda, ayrıca Boğaz bölgesinde izin ve ruhsat almadan “kaçak inşaat” yapıldığı şeklinde bir yalanla Fahrettin Altun hakkında kasıtlı şekilde olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılan haberin, “Hiç kimse, suçlu olduğu kesin yargı kararıyla belirtilmedikçe suçlu olarak ilan edilemez” şeklindeki Basın Ahlak Esasları ilkesini de ihlal ettiği vurgulandı.

Cumhuriyet, mahremiyeti çiğneyerek hukuk ve ahlak tanımadı

İletişim Başkanı Altun’un evinin adresinin ve evin fotoğrafının kullanılarak özel hayatın gizliliğinin de ihlal edildiğine hükmedilen kararda, gerçeği yansıtmayan haberin bu içeriklerle yayımlanmasında kamu yararı bulunmadığını kaydedildi.

Kararda ayrıca, şikayet konusu bu haber ile ilgili olarak “Haberler hukuka aykırı yollardan elde edilemez ve yayınlanamaz”, “Ahlaka aykırı yayın yapılamaz”, “Haber başlıklarında, haberin içeriği saptırılamaz ve çelişki yaratılamaz” şeklindeki Basın Ahlak Esasları ilkelerinin de çiğnendiğine hükmedildi.

Cumhuriyet’in ilk ihlali ve ilk cezası değil

Sürekli olarak Basın Ahlak Esaslarını ihlal eden Cumhuriyet gazetesi hakkında Eylül 2019’dan bu yana son ceza ile birlikte 6 ayrı şikayet üzerine toplam 69 gün resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulandı.

Cumhuriyet’in Fahrettin Altun’a yönelik yalan haberlerle itibar suikastı yapmasının altında da İletişim Başkanlığına bağlı olan Basın İlan Kurumu tarafından gazetenin Basın Ahlak Esaslarını ihlal etmesi nedeniyle kesilen bu cezalar yatıyor.