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Cumhuriyet'e bütçe dersi! Fondaşın yalanı tutmadı

Tuzla Belediyesi, CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi'nin 'Tuzla Belediyesi'nin özel kalem gideri İBB'nin dört katı' başlıklı haberinin gerçekleri yansıtmadığını bildirdi. Haberi yalanlayan Tuzla Belediyesi yaptığı açıklamada, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel kaleminin; yalnızca başkan(Ekrem İmamaoğlu) ve misafirleri için harcadığı yeme ve içme giderlerinin, Tuzla Belediyesi'nin bütün belediye işlemlerini koordinasyon için harcadığı özel kalem bütçesinden yüksek olduğunu araştırmacı habercilikle tespit etmeniz mümkündür.' dedi.

Akşam Gazetesi14 Ekim 2023 Cumartesi 10:47 - Güncelleme:
Cumhuriyet'e bütçe dersi! Fondaşın yalanı tutmadı
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Cumhuriyet Gazetesi'nin 10 Ekim'deki 'Tuzla Belediyesi'nin özel kalem gideri İBB'nin dört katı' başlıkla haberi yalanlandı. Tuzla Belediyesi, yanıltıcı bilgiyle algı operasyonu yapıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Özel Kalem Müdürlüğü'nün sadece temsil ağırlama değil, belediyenin tüm işlerinin koordine edilen bir birim olduğu belirtildi. Ayrıca ayrılan bütçenin de haberdekinin aksine 37 milyon TL değil, 26 milyon lira olduğu vurgulandı. Açıklamanın devamında "İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel kaleminin; yalnızca başkan ve misafirleri için harcadığı yeme ve içme giderlerinin, Tuzla Belediyesi'nin bütün belediye işlemlerini koordinasyon için harcadığı özel kalem bütçesinden yüksek olduğunu araştırmacı habercilikle tespit etmeniz mümkündür" ifadesi yer aldı. Asparagas haberi yayan haber siteleri hakkında da hukuki süreç başlatıldı.

CHP'Lİ BELEDİYELERİ GÖRMEDİLER!

Tuzla Belediyesi'nin 2024 bütçesi 26 milyon TL ön görülürken bazı CHP'li belediyelerin özel kalem bütçelerinin ise çok daha yüksek olduğu tespit edildi. Liste şu şekilde;

* Kadıköy 106 milyon TL

* Sarıyer 55 milyon TL,

*Kartal 25 milyon TL

*Ataşehir 28 milyon TL

* Maltepe 35 milyon TL

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