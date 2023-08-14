İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2023 Pazartesi / 28 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0514
  • EURO
    29,6505
  • ALTIN
    1665.36
  • BIST100
    7851.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhuriyetin 100. yılında milli mücadele ruhu yeniden canlanıyor!
Güncel

Cumhuriyetin 100. yılında milli mücadele ruhu yeniden canlanıyor!

SAMKON, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına ithafen 30 Ağustos-2 Eylül 2023 tarihleri arasında Samsun'dan Ankara'ya “Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu” düzenleyecek.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 10:37 - Güncelleme:
Cumhuriyetin 100. yılında milli mücadele ruhu yeniden canlanıyor!
ABONE OL

Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında "Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu," 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun Tütün İskelesi'nden karaya ayak bastığı noktadan başlayarak, Cumhuriyetin ilk Meclis binasında son bulacak olan etkileyici bir proje olarak hayata geçirilecek.

Etkinlik kapsamında Samsun'dan hareket eden milli bisikletçiler 4 günün sonunda Ankara'ya ulaşacak.

Bu özel bisiklet turu, toplam 600 km uzunluğunda olup, Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgeleri kapsayacak şekilde 4 gün 4 etap halinde devam edip, Kahramankazanda sonlanacak. Tur boyunca kurulacak etkinlik ve kültür çadırları, konserler, Milli Mücadele ruhunu yeniden canlandıracak ve genç nesillere bu önemli dönemi aktaracak bir platform sunacak.

4 gün sürecek olan bisiklet turunda; 4 etapta,100 bisikletçi 600 kilometre pedal çevirecek. SAMKON tarafından düzenlenecek "Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu" organizasyonu ile çocuk bisikletçiler de kendi yaşıtlarıyla 1 kilometre pedal çevirerek yarışacak.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Bu yılki "Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu" kapsamında bir sosyal sorumluluk projesine de yer vereceklerini açıklayan SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı, "Sosyal sorumluluk projemizle güzergah üzerindeki köy okullarına özel bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Eğitime katkı sağlamak amacıyla, bu köy okullarına ulaşarak toplamda 100 adet bisiklet hediye edeceğiz. Böylece, çocukların bisikletle tanışmasını ve sporun güzelliklerini keşfetmelerini sağlayarak onlara unutulmaz bir hediye sunacağız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.