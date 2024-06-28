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Cumhuriyet'in 'Başarılı öğrenci avı' yalanına sert tepki: Varlık sebepleri din karşıtlığı

CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi, yine yalana sarıldı. 'Başarılı öğrenci avı' başlığı atan fondaş medya Cumhuriyet, öğrencileri imam hatibe yönlendirecek öğretmene 3 bin TL verildiğini iddia ederek yeni bir skandala imza attı. Cumhuriyet'in yalanına tepki gösteren Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, 'Sapkın bir din gibiler. Varlık sebepleri din karşıtlığı. O yüzden sürekli yalan söylüyorlar' dedi.

28 Haziran 2024 Cuma 17:00 - Güncelleme:
Cumhuriyet'in 'Başarılı öğrenci avı' yalanına sert tepki: Varlık sebepleri din karşıtlığı
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Muhalif gazetelerden biri olan Cumhuriyet, 'Başarılı öğrenci avı' başlığıyla öğrencileri imam hatibe yönlendirecek öğretmene 3 bin TL verildiğini iddia ettiği bir haber yayımladı. Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Cumhuriyet'in bu yalan haberine tepki gösterdi.

Gün geçmiyor ki muhalif medyada bir yalan haber çıkmasın. Tescilli din düşmanı Cumhuriyet gazetesi, bu sefer de öğretmenlerin, öğrencileri imam hatibe kaydolması için para karşılığı ikna ettiğini öne sürdü. Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç bu yalan haber karşısında Cumhuriyet'i topa tuttu.

Genç tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"VARLIK SEBEPLERİ DİN DÜŞMANLIĞI"

"Bu adamlarda kör bir ideolojik saplantı var. Bunları sapkın bir din gibi düşünün. Varlık sebepleri din düşmanlığı, buna kodlanmışlar. O yüzden sürekli yalan söylüyorlar."

"BAKANLIĞI TOPA TUTMA MİSYONLARI VAR"

24 TV GYY Ömer Özkök ise "Algının olgunun önüne geçirilmesi gayretleri meslek adına bir utançtır. Cumhuriyet gazetesinden Figen Atalay'ın "başarılı öğrenci avı" haberi hem Cumhuriyet gazetesi için hem de Figen Atalay için büyük bir utançtır. Bunlara Milli Eğitim Bakanlığı'nı topa tutma misyonu verilmiş" diyerek tepki gösterdi.

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