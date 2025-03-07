Cumhuriyet'in ilk kadın amirali konuştu: Planların hayata geçirilmesi için gerekli

TSK'da ilk defa bir kadın albay üst rütbeye terfi ettirilmiş ve Fırat, 2023'teki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında tuğamiralliğe yükseltildi.

Fırat, Deniz Harp Okulundan 1998'de mezun olmasının ardından 1998-2017 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli birliklerinde görev yaptıktan sonra TCG Yavuz firkateyninde sualtı silahları subaylığı ve denizaltı savunma harbi subaylığı görevlerini yürüttü.

Daha sonra 2003-2005 yıllarında Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2'de görev alan Fırat, Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı olarak da görev üstlendi.

Fırat, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahlarında da çeşitli görevleri yerine getirmesinin yanı sıra NATO görevleri kapsamında birçok ülkede Türkiye'yi temsil etti.

AA muhabirine Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü olan UNIFIL'de 8 ay deniz plan subayı olarak görev yaptığını aktaran Fırat, "2021 yılından itibaren 1 yıl Norveç'te NATO Müşterek Harp Merkezi'nde icra subayı, 1 yıl da NATO Müttefik Deniz Komutanlığı'nda İngiltere'de harekat daire başkanlığı görevlerinde bulundum. 2023 Yüksek Askeri Şura kararları ile tuğamiral rütbesine terfimi müteakip Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanlığı görevime başladım." diye konuştu.

- SAVUNMA PLANLAMA VE PROJE YÖNETİM BAŞKANLIĞININ FONKSİYONLARI

Tuğamiral Fırat, Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanlığının kapsamı çok geniş bir görev olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fonksiyonlarımızdan bir tanesi Deniz Kuvvetlerimizin geleceğinin şekillenmesinde kuvvet yapısı planımızın oluşturulması. Bu plana ulaşılması için gerekli olan modernizasyon projelerinin başlatılması, planlanması ve bu planların hayata geçirilmesi için gerekli kaynağın, yani bütçesinin programlanması. Bu çok geniş kapsamlı bir süreç. Diğer başkanlıklarla koordineli olarak karargah çalışmasını gerektiriyor. Bir başka başkanlığın yaptığı çalışmanın sonucu bizim çalışmamızın girdisini, başlangıcını oluşturuyor. Ayrıca, yaptığımız analiz programlarıyla desteklediğimiz bilimsel karar destek süreçlerini işletiyoruz."

Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanlığı olarak diğer ülkelerin Deniz Kuvvetleriyle de dış ilişkiler faaliyetlerini koordine ettiklerine dikkati çeken Fırat, ayrıca uluslararası ve milli strateji faaliyetlerini yürüttüklerini, çevre denizlerinde ve etki ilgi alanlarında meydana gelen denizcilik faaliyetlerini takip ve kontrol ettiklerini söyledi.

- "ÇOK BÜYÜK MUTLULUK VE GURUR DUYUYORUM"

Fırat, ilk kadın amiral olarak üzerinde nasıl bir sorumluluk hissettiğine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Şanlı ve köklü denizcilik tarihimizde ilk Türk kadın amiral rütbesine Cumhuriyet dönemimizde erişmekten çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bunun şu anda donanmamızda görev yapan kadın subaylarımız, ayrıca harp okullarında okuyan genç kızlarımız, harp okullarında okumayı hayal eden genç kızlarımız için motivasyon olduğunu, ayrıca 'Kadınlar eğer başarılı da olsa yükselemez, terfi edemez.' şeklinde kalıplaşmış bir düşünce varsa, bu düşüncenin kırılması anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum.



Fakat vurgulamak istediğim bir konu var. Türk Silahlı Kuvvetlerinin altında üniformalarımızın içinde kadın erkek hepimiz eşitiz. Görev ve sorumluluklarımız aynı. Hepimiz ülkemize, kuvvetimize en iyi şekilde hizmet etmek için varız. Dolayısıyla kadın ve erkek Türk Silahlı Kuvvetleri için fark etmiyor. Hepimiz aynıyız ve bizden beklenenler de aynı. Hepimiz ülkemize hizmet etmek için buradayız."

Türkiye'nin bir deniz ülkesi olduğundan bahseden Fırat, "Şu anda dünya üzerinde nasıl konumlandırılacağımız, denizlerde ne kadar etkin ve güçlü olacağımıza bağlı. Biliyorsunuz şu anda dünya yeni bir denge arayışına doğru ilerliyor ve bu süreçten Türkiye'nin nasıl çıkacağı, denizlerde nasıl var olduğumuza bağlı." ifadelerini kullandı.

- "DENİZLERDE ÇOK GÜÇLÜ VE ETKİN OLMAK ZORUNDAYIZ"

Tuğamiral Fırat, Türkiye'nin stratejik öneminden bahsederken Asya ile Avrupa'yı birleştiren köprü olduğuna dikkatin çekildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye üç tarafı denizlerle çevrilmiş bir ülke. Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkeyiz. Bu denizler tarih boyunca da şu anda da her zaman küresel nüfus mücadelelerinin, rekabet alanlarının sahnesi olmuş ve hala olmakta. 462 bin kilometrekare Mavi Vatanımız var. Bu, toplam yüz ölçümümüzün yüzde 60'ı demek. Enerji nakil hatlarının, deniz yollarının üzerindeyiz. Dolayısıyla Türkiye'nin sahip olduğu konum bize denizci devlet, denizci millet olmayı tercih olarak, seçenek olarak sunmuyor, bunu bize zorunluluk olarak getiriyor. Bu yüzden denizlerde çok güçlü ve etkin olmak zorundayız."

Denizlerdeki gücün, kullanılan platformların yanı sıra bunları kullanacak vasıflı insan kaynağıyla sağlanabileceğine işaret eden Fırat, şu anda küreselleşmenin de etkisiyle tüm dünyada bir standartlaşmanın söz konusu olduğunu söyledi.

Fırat, standartlaşma sayesinde bazı verilere daha hızlı erişilebildiğini ve kurumların birbiriyle çalışmalarının kolaylaştığını belirterek, "Standardizasyonun getirdiği bir şey var. Bu da asgari ihtiyaçları karşılama, asgari yetenekleri karşılama üzerine odaklanmış. Bu kapsamda gençlerimizin kendilerini yetiştirmek için ilave atacakları her bir adım hem kendilerine hem kurumlarına hem ülkemize çok büyük katma değer getirecektir." ifadelerini kullandı.

Şu anda tüm dünyanın otonom sistemlere ve yapay zeka üzerine eğildiğine dikkati çeken Fırat, "Bu sistemler ihtiyaç duyulan insan sayısını azaltacak, iş gücünü azaltacak ama ihtiyaç duyulan insanın daha kalifiye, daha donanımlı olmasını gerektirecek. Şu anda deniz açısından ele alırsak örneğin, deniz harekat ortamında birbirinin az çok benzeri teknik sistemler kullanılıyor. Bu teknik sistemler arasında farkı ne yaratacak? Taktik olarak bu sistemlerden daha iyi kullanan, daha iyi taktikler üreten insan faktörü bu farkı yaratacak." diye konuştu.

- DENİZCİLİĞİ DÜŞÜNEN GENÇLERE TAVSİYELER

Tuğamiral Gökçen Fırat, gençlerin kendilerini yetiştirmelerinin çok kıymetli olduğuna vurgu yaparak, şu tavsiyelerde bulundu:

"Çok kitap okusunlar. Zamanımızda gençler kitap okumayı sevmiyor mu? İnternette bir sürü faydalı kaynak var. Çocukluğumuzda evlerimizde bir sürü ansiklopediler olurdu. Ansiklopediler şimdi yok ama içlerindeki bilgiler duruyor. Nerede duruyor? İnternette. İnterneti doğru kullanmayı bilirseniz, faydalı kullanmayı bilirseniz aslında muazzam bir kütüphane. Denizcilik tarihimizi öğrensinler, tarihimizi öğrensinler. Ayrıca, dünyada operasyonel anlamda, stratejik anlamda neler oluyor bitiyor, farkındalıklarını artıracakları yayınları takip etsinler.

Kullandıkları her bir cihazın, sistemin teknik özelliklerini çok iyi bilsinler ve bunlardan taktik anlamda nasıl daha iyi faydalanabileceklerine kafa yorsunlar. Sonuç olarak şu anda hem dünya denizlerinde hem çevre denizlerinde pek çok gemi bulunduruyoruz. Donanma gücü bulunduruyoruz. Donanma gücü etkisini en somut ve en seri şekilde alan bir güç. Gençlerimiz bu gücün bir parçası olmak, Mavi Vatanımızın bir savunucusu olmak istiyorlarsa her şeyden önce askerliği ve denizciliği bir meslek olarak değil, yaşam tarzı olarak benimsemeliler çünkü askerlik ve denizcilik meslek değil, yaşam tarzıdır."

Yabancı dil öğrenmenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Fırat, gençlerin ayrıca en az iki dili çok iyi şekilde konuşacak düzeyde kendilerini geliştirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.