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Cumurbaşkanı Erdoğan'dan şehit orman işçileri için taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki orman yangınında şehit düşen Sercan Utni ve Hilmi Şahin'in aileleriyle telefonla görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

IHA26 Temmuz 2025 Cumartesi 11:13 - Güncelleme:
Cumurbaşkanı Erdoğan'dan şehit orman işçileri için taziye telefonu
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Eskişehir'deki orman yangını sırasında alevler arasında kalarak şehit olan 10 kişiden Denizlili Sercan Utni ve Hilmi Şahin, memleketleri Beyağaç'ta toprağa verildi.

Ailelere taziye ziyaretinde bulunan AK Parti Ekonomik İşler Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, yangında evlatlarını kaybeden şehit anne ve babalarıyla görüşerek sabır diledi.

Zeybekci, şehit ailelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da telefonda görüştürdü.

Nihat Zeybekci'nin telefonundan önce şehit Hilmi Şahin'in ailesi ile görüşen Erdoğan aileye başsağlığı diledi, acılarını paylaştığını ifade ederek, "İnşallah sizler de onların ebedi alemdeki makamlarıyla yükseleceksiniz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Eşim de yanımda. Onun da sizlere selamları var" diye seslendi.

Daha sonra şehit Sercan Utni'nin ailesiyle aynı şekilde görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle başımız sağ olsun. Rabbim cennetinde sizleri yavrunuza kavuştursun inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Üzüntümüz çok büyük. Rabbim bizlere inşallah cennette şehitlerimizle buluşmayı nasip etsin. Eşimin de selamları var" diye konuştu. Şehit annesi de, "Sizler de selam söyleyin. Allah razı olsun. Hepinizden Allah'ım çok razı olsun" yanıtını verdi.

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