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Cüneyd: Türk kahvesi benim için dostluk ve sıcaklık demektir

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, 'Türk kahvesi üzerinden sayısız dostluklar edindim. Türk kahvesi benim için dostluk ve sıcaklık demektir.' ifadesini kullandı.

AA6 Aralık 2022 Salı 20:16 - Güncelleme:
Cüneyd: Türk kahvesi benim için dostluk ve sıcaklık demektir
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Cüneyd, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla kahve ve kahve kültürüyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Türk kahvesinin misafirperverliğin simgesi olduğuna dikkati çeken Cüneyd, şunları kaydetti:

"Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu olarak görev yaptığım dönemde, Türk kahvesi üzerinden sayısız dostluklar edindim. Türk kahvesi benim için dostluk ve sıcaklık demektir. Büyüleyici kokusu ve enfes tadı, zihni ve ruhu ferahlatır."

Cüneyd, sabah ve akşam bir fincan kahvenin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, "Türk kahvesinde tercihim şekerli olması ve yanında lokum bulunmasıdır." ifadesini kullandı.

Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.

  • Pakistanın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd
  • Yusuf Cüneyd
  • 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü

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