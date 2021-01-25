Cüneyt Arkın'ın Nevşin Mengü'ye cevabı sosyal medyaya damga vurdu

Rusya’ya dönen muhalif lider Navalny’in tutuklanmasının ardından Moskova'da olaylar çıkmıştı. Polis-protestocu çatışmasından görüntü paylaşarak 'Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist' ifadesini kullanan Nevşin Mengü'ye efsane oyuncu Cüneyt Arkın'dan cevap geldi.
Nevşin Mengü, olayların görüntüsünü “Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Mengü’nün paylaşımını cevaplayan Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, “Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz” ifadelerini kullandı.
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın yanıtı sosyal medyada büyük beğeni topladı.