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Cüneyt Arkın'ın Nevşin Mengü'ye cevabı sosyal medyaya damga vurdu

Rusya'da Navalny protestolarından görüntü paylaşarak 'Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist' ifadesini kullanan Nevşin Mengü'ye usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cevabı sosyal medyayı salladı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 08:57 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 08:59
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Rusya’ya dönen muhalif lider Navalny’in tutuklanmasının ardından Moskova'da olaylar çıkmıştı. Polis-protestocu çatışmasından görüntü paylaşarak 'Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist' ifadesini kullanan Nevşin Mengü'ye efsane oyuncu Cüneyt Arkın'dan cevap geldi.

NEVŞİN MENGÜ'DEN CÜNEYT ARKIN BENZETMESİ

Nevşin Mengü, olayların görüntüsünü “Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

CÜNEYT ARKIN'DAN ANLAMLI CEVAP!

Mengü’nün paylaşımını cevaplayan Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, “Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz” ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın yanıtı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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