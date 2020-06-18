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Güncel

Cüneyt Özdemir, 3 kez ''PKK terör örgütü müdür?'' diye sordu... HDP'li Garo Paylan cevap veremedi

Canlı yayında konuk ettiği HDP'li Garo Paylan'a 3 kez 'PKK terör örgütü müdür?' diye soran Gazeteci Cüneyt Özdemir, bir türlü net cevap alamadı.

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18 Haziran 2020 Perşembe 11:52 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 12:16
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HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube üzerinden yaptığı programın konuğu oldu.

HDP'ye karşı medyada alınan tavrın tartışıldığı programda Cüneyt Özdemir, terör örgütü PKK ile HDP arasındaki ilişkiyi sorguladı.

Garo Paylan, gelen soruya cevap vermekten kaçınsa da Cüneyt Özdemir ısrarla, HDP'nin terör örgütü PKK'yı terör örgütü olarak görüp görmediğini sordu.

"Garo Bey, HDP'nin PKK'yla ilişkisi ne?

Organik bir ilişkisi var mı? PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?

Garo Bey, PKK nerede duruyor. O soruyu sormuştum.

Garo Bey, 3. kez soruyorum. Çok basit bir cevabı var. PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?"

HDP'li Garo Paylan, bu sorulara evet ya da hayır şeklinde cevap vermek yerine PKK'nın bir sonuç olduğunu söyledi.

Cüneyt Özdemir, HDP'li Garo Paylan'a 3 kez 'PKK terör örgütü müdür?' diye sordu

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