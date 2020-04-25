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Güncel

Cüneyt Özdemir, Canan Kaftancıoğlu'nu yerden yere vurdu

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendisi hakkında çeşitli ithamlarda bulunan CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'nu yerden yere vurdu.

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25 Nisan 2020 Cumartesi 15:24 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 15:29
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin CHP'lilerce taciz edilmesi ile ilgili konuşurken kendisi hakkında haber yapan gazetecilerin trol olduğunu söyledi. Büyük bir saygısızlığa imza atan Kaftancıoğlu sık sık trol lafını kullandı. Ayrıca yurt dışında bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir’in de trol olduğu vurgusunu yaptı. ABD’de bulunan Cüneyt Özdemir Youtube hesabıüzerinden Kaftancıoğlu’na sert cevap verdi.

İnsanların koronavirüsle mücadele ettiği şu günlerde CHP'nin amacının farklı olduğunu dile getiren Özdemir, "Bir de AK Partililere 'kibirli' diyorsunuz, iktidar sizde olsa şimdi Silivri'deydim." sözleriyle dikkat çekti. 

Cüneyt Özdemir Canan Kaftancıoğlu'nu yerden yere vurdu

Çeyizlik dikiş makineleri koronavirüsle mücadele için çalışıyor

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