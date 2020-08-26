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Cüzdan hırsızı esnafa yakalandı

Adana'da, semt pazarında alışveriş yapan Gönül E.'nin (65) cüzdanını çalan N.T., kaçmaya çalışırken esnaf tarafından yakalanarak, polise teslim edildi. Gözaltına alınan N.T., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

DHA26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:34 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:34
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Olay, Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Alışveriş yapan Gönül E., cebindeki cüzdanının çalındığını fark edince çevredekilerden yardım istedi. Pazarcı esnafı da cüzdanı çalan N.T.'yi kaçmak isterken yakaladı. İhbarla pazara gelen polislere teslim edilen N.T.'nin üst araması yapıldı. N.T.'nin ceplerinden, içinde 295 TL bulunan cüzdan ve cep telefonu çıktı. Cüzdan, Gönül E.'ye teslim edildi. Gözaltına alınan N.T., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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