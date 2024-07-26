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Güncel

Kocaeli D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde kömür yüklü tırın devrilmesi nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 11:14 - Güncelleme:
Kocaeli D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
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Kara yolunun Körfez Şirinyalı mevkisinde M.A. idaresindeki 41 ZB 717 plakalı kömür yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kömürlerin yola saçılması nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Araç yoğunluğu oluşan bölgede sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Ekipler, kömürlerin temizlenmesi ve aracın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

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