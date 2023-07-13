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D-100 kara yolunda çalışmalar sürüyor

Heyelan nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı D-100 kara yolunda çalışmalar sürüyor.

AA13 Temmuz 2023 Perşembe 14:16 - Güncelleme:
D-100 kara yolunda çalışmalar sürüyor
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Ankara-İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Düzce geçişinde meydana gelen toprak kaymasının ardından başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Karayolları ekipleri, Bakacak mevkisinde heyelan nedeniyle toprakla kaplanan yolun Ankara istikametinde güvenlik önlemi alarak iş makineleriyle temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Dubalar ve emniyet şeridiyle çevrilen yolda trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ekiplerin, dağ yamacı tarafında kalan şeridi tamamen topraktan arındırmasından sonra yolun tekrar çift yönlü ulaşıma açılacağı öğrenildi.

  • trafik kontrollü ulaşım
  • D-100 karayolu çalışmaları
  • heyelan sebebiyle sürdürülen çalışmalar

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