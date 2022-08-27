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D-100 karayolunda korkutan kaza! 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolu Çaykapı köyü kavşağında meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

IHA27 Ağustos 2022 Cumartesi 02:59 - Güncelleme:
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Kaza, gece yarısı saatlerinde D-100 karayolu Çaykapı Köyü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan 34 UU 6121 Plakalı kamyonet ile plakası tespit edilemeyen 2 tırın karıştığı Trafik Kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kazada kazaya karışan araçlarda bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Bölge Trafik polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından yaralı sürücü ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Tosya D-100 Karayolu Samsun istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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