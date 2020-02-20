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D-100 Karayolu'nda otomobil takla attı: 1 yaralı

D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kaza sonrası 1 kişi yaralandı.

DHA20 Şubat 2020 Perşembe07:25 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 07:25

Kaza Esenyurt, D-100 Karayolu Edirne istikametinde gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BOF 49 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüjdeki direğe vuran otomobil daha sonra da savrularak takla attı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik oluşurken, kaza yapan araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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