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D-100 Ankara istikametinde kaza: 4 yaralı

Gece saatlerinde Mecidiyeköy D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana gelen ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Bir süre Ankara istikametinin trafiğe kapandığı yolda araç kuyrukları oluştu.

  • İHA
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Kaza, saat 01.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy D-100 Ankara karayolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine seyir halinde olan B.Ü. idaresindeki 34 TL 2401 plakalı otomobil ile K.Ş. idaresindeki 11 TF-LZ Hollanda plakalı otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.
 
Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde yol kenarında bulunan bariyerlere savruldu. Kazanın etkisiyle 4 TL 2401 plakalı otomobilin şoförü B.Ü. ile Hollanda plakalı otomobilin içinde bulunan şoför K.Ş. ve yanında bulunan 3 kişi yaralandı.
 
Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre kapalı olan tekrar trafiğe açıldı.
 
Kazanın çıkış sebebi araştırılıyor.

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