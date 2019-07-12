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D-100 Karayolu'nda trafik kazası: 1 yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak önce önündeki araca, sonra da bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

  • DHA
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Kaza, D-100 Karayolu Sefaköy mevkii Ankara istikametinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Mert Özerdem kullandığı 34 PL 6618 plakalı aracı ile seyir halindeyken Sefaköy mevkiine geldiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce aynı yönde seyreden Mehmet Nezir Cirik'in kullandığı 34 BZ 3572 plakalı araca arkadan çarptı, sonra da bariyerlere vurdu. Kazada Özerdem yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Mert Özerdem'e ilk müdahaleyi burada yaparak, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Özerdem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 
Kaza sonrası soruşturma başlatan polis ekipleri, diğer sürücüden kazayla ilgili bilgi aldı.

Kısa mesafeyi duyunca kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi

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