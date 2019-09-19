DAEŞ'ın celladı İzmir’de yakalandı

İzmir Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ terör örgütü adına kanlı infazları gerçekleştiren, Cellat olarak görev aldıktan sonra illegal olarak Türkiyeye giriş yaptığı ve halen İzmir' de bulunduğu tespit edilen Muhammed Ramadan isimli örgüt mensubunu yakaladı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ terör örgütü adına kanlı infazları gerçekleştiren, Cellat olarak görev aldıktan sonra yasadışı yollardan Türkiyeye giriş yaptığı ve halen İzmir' de bulunan Muhammed Ramadan'ı tespit etti. İzmir Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubeleri tarafından yapılan operasyon neticesinde şüpheli saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Muhammed Ramadan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin sorgusu ardından, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.