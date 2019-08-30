Bu akşam Star TV'de saat 20:00'da ekranlara gelecek olan Dağ 2 filmi nerede çekildi? Dağ 2 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? merak ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçek silah ve mühimmat vererek desteklediği Dağ 2 filminin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini Alper Çağlar yaptı. Dağ 2 filmi oyuncu kadrosunda Ufuk Bayraktar, Çağlar Ertuğrul, Murat Serezli, Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Ahu Türkpençe, Atıf Emir Benderlioğlu, Armağan Oğuz, Bedii Akın ve Ahmet Pınar'ın yer alıyor. Dağ 2 filmi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

DAĞ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Özel Kuvvetlerin katıldığı sınır ötesi bir operasyonu anlatan ve vizyona girdiği günden beri sinemalarda izlenme rekorları kıran “Dağ 2” filminin çekimleri Ankara, Konya ve Adana’da gerçekleştirildi.

DAĞ 2 FİLMİ KONUSU NE?

Oğuz ve Bekir'in askerlik süresi bitmeye yaklaşmıştır. Bu ikili, Özel Kuvvetler Komutanlığına başvurmak isterler. Fakat Bekir'in dizindeki sakatlık, Oğuz'un omzundaki sıkıntı yüzünden reddedilirler. Bu sırada birinci filmde şehit olan Yaşar Demir'in yakın arkadaşı Veysel Gökmusa konuşmaya tanık olur ve bu ikiliyi eğitimlere alır. İkili altı yıl boyunca çetin eğitimlerden geçerler, Bekir dizinden tedavi görür. 6 yıl sonra ise, kod adı "Fırtına Getiren" olan Muhabere Arama-Kurtarma (MAK) 8 timi ile Irak'a operasyona giderler.

Operasyon, IŞİD'in esiri gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmak üzerine kuruludur. Görev, Ceyda Balaban'ı Türkiye'ye geri götürmektedir. Fırtına Getiren timi başarıyla Ceyda Balaban'ı kurtarır. Türkiye'ye dönüş yolunda ise 2 tane Irak Türkünü IŞİD'in elinden kurtarıp yanlarına alırlar. Türkiye'ye dönüş yolunda bir gece köyde dinlenmek isterler. Bu köy, Türk köyüdür. Telsizden gelen istihbaratta bu köye IŞİD'in yağma yapacağı belirtilir. Yarbay Veysel Gökmusa, görevi gereği köyü bırakıp, Ceyda Balaban'ı Türkiye'ye ulaştırmak istese bile duygularına yenik düşer. Telsizde kararlaştırılan buluşma yerine köyün çocukları ve gazeteci Ceyda Balaban götürülür. Helikoptere onlar bindirilir ve Fırtına Getiren timi köye geri döner. Amaçları köyü vatan toprağı gibi savunmaktır. "Son kale" adını verdikleri binaya sivilleri getirip güvene alırlar ve binanın üstüne bir Türk bayrağı çekerler. IŞİD ise yavaş yavaş köye yaklaşmaktadır.

DAĞ 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Çağlar Ertuğrul (Üsteğmen Oğuz Çağlar)

Ufuk Bayraktar (Uzman Çavuş Bekir Özbey)

Murat Serezli (Kurmay Yarbay Veysel Gökmusa)

Ahu Türkpençe (Gazeteci Ceyda Balaban)

Atılgan Gümüş (Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş Mustafa Şahin)

Murat Arkın (Astsubay Kıdemli Üstçavuş Arif Sayar)

Ahmet Pınar (Astsubay Kıdemli Başçavuş Eşref Çullu)

Armağan Oğuz (Astsubay Kıdemli Çavuş Baybars Yücel)

Açelya Özcan (Nabat)

Buse Varol (Ece)

Ozan Ağaç (Çiya)

Uğur Özarslan (Er Savaş Civan Hatipoğlu)