Dağ kadrosundan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne... İşte İBB'deki terör yandaşları

Yeni Şafak 11 Aralık 2021 Cumartesi 13:39 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 13:40

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, göreve gelir gelmez ilk iş olarak AK Parti döneminde belediyede çalışan 13 bin 312 emekçiyi işten çıkarmıştı. Ardından ise belediyeye 33 bin civarı işçi alımı yapmıştı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınan kişilerden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğuna dikkat çekmişti.

2013'TE ÖRGÜTE KATILDI

Yeni Şafak'ın haberine göre, o isimlerden bazılarına ulaşıldı. Belediyeye bağlı İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği San. Tic. A.Ş'de çalışan Ömer Keleş'in, 2013'de PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek üzere kırsal alanına katılım yaptığı ortaya çıktı. 2017'de güvenlik güçlerince yakalanan Keleş'in ayrıca örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eylemlere katıldığı öğrenildi.

NURETTİN KAYA: KCK/TM içerisindeki faaliyetlerinden dolayı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında bulunan yakalama kararına istinaden 14 Temmuz 2012'de yakalanıp cezaevine gönderildi.

MUSTAFA KILIÇ: 2013'de PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek üzere kırsal alanına katılım yaptı. Ayrıca örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katıldığı tespit edildi.

OSMAN BOZAN:2015 yılında HDP ve DBP il binası önünde basın açıklaması ve yürüyüş eylemine katılmak üzere 250 kişilik bir grup toplanmıştı. Osman Bozan'ın, "Önderliğin Özgürlüğü Özgürlüğümüzdür" şeklinde Özgür Kadın Kongresi (KJA) ibareli pankart ve çok sayıda teröristbaşı Abdullah ÖCALAN'ın resmi bulunan dövizlerin açıldığı eyleme katıldığı tespit edildi.

EMRULLAH ATAMAN: 2015 yılının başında Irak'ta faaliyet göstermek üzere Ağrı Dağı'ndan PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı tespit edildi.

TERÖRİST SIĞINAĞINDA KİMLİĞİ BULUNDU

Boğaziçi Konut Hizmet Yönetimi İşletim ve Ticaret A.Ş.'de çalışan Hüdeydan Ece'nin 26 Ocak 2001'de Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gercüş Düzmeşe köyü kırsal alanında yapılan arazi arama-tarama sırasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar içerisinde kimlik bilgileri bulundu.

2014'TE ÖRGÜTE KATILMIŞ

İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de ev cihazları teknikeri olarak çalışan Serbun Yurtsever'in 2014'ün başında Irak'ta faaliyet göstermek üzere PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı tespit edildi. Ayrıca örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katıldığı tespit edildi.