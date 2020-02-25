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Dağ köylerinde zorlu yaşam

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı dağ köylerinde zorlu yaşam devam ediyor. Çetin kış aylarında yüksek rakımlı köylerde yaşayanlar baharın gelmesini dört gözle bekliyor.

IHA25 Şubat 2020 Salı12:50 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 12:50

Beytüşşebap’ta aylardır çetin kış şartları etkisini göstermeye devam ediyor. Yüksek rakımlı dağ köyleri olan Beşağaç, Güneyyaka, Yeşilöz, Gökçe, Bölücek ve Ballı köylerinde kış etkisini sürdürüyor. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan köylülerin kış mesaisi aylardır sürüyor. Tek geçim kaynağı küçükbaş hayvancılık olan köylülerin dileği bir an önce bahar aylarının gelmesi.

Sadık Acer isimli çiftçi, yıllardır hayvancılıkla uğraştığını söyledi. Acer, “Beşağaç köyünde kalıyorum, yıllardır hayvancılıkla uğraşıyoruz. Köyümüz yüksek rakımlı olduğu için kışları çok sert geçer, bahar çok geç gelir. Her gün hayvanların içindeyiz. Köy hala beyazlar içinde bu zorlu yaşamımız iki ay daha devam edecek. Karlar eriyince yaylaya çıkacağız tekrar” dedi.

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