Dağ yürüyüşünde kayboldu; 3 saat sonra bulundu

DHA 17 Temmuz 2021 Cumartesi 08:25 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 08:25

Marmaris'te kaldığı otelden dağ yürüyüşü yapmak için dün sabah saatlerinde otomobiliyle Datça'ya gelen evli ve 1 çocuk babası bilgisayar mühendisi Ethem Yüksel, saat 07.00 sıralarında aracını Emecik Dağı yakınlarına park edip yürüyüşe çıktı. Gün boyu dağda kalan Yüksel, en son eşiyle telefonda görüşerek, "Burası dağlık ve çok sıcak. En geç, saat 17.00 gibi dönerim" dedi. Ancak Yüksel belirttiği saatte dönmedi. Eşi, telefonla Ethem Yüksel'e ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine Datça İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 ACM ve Muğla AFAD ile Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekipleri, saat 20.00 sıralarında arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla Yüksel, dağda bitkin halde bulundu. Susuzluğa bağlı halsizlik ve yorgunluk şikayeti olan Yüksel'in genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ekipler tarafından dağdan indirilen Yüksel, tedbir amaçlı Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Datça'ya günübirlik yürüyüş için gelen Yüksel'in, Emecik-Kocadağ-Billurket güzergahında yaklaşık 20-25 kilometrelik bir yürüyüş programı hazırladığı, ancak Kocadağ'da yolunu kaybedince kaybolduğu öğrenildi.