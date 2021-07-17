İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2021 Cumartesi / 7 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5176
  • EURO
    10,1401
  • ALTIN
    496.377
  • BIST100
    1363.28
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dağ yürüyüşünde kayboldu; 3 saat sonra bulundu
Güncel

Dağ yürüyüşünde kayboldu; 3 saat sonra bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde, dağ yürüyüşünde kaybolan Ethem Yüksel (42), ekiplerin 3 saatlik arama çalışmasıyla bulundu.

DHA17 Temmuz 2021 Cumartesi 08:25 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 08:25
ABONE OL

Marmaris'te kaldığı otelden dağ yürüyüşü yapmak için dün sabah saatlerinde otomobiliyle Datça'ya gelen evli ve 1 çocuk babası bilgisayar mühendisi Ethem Yüksel, saat 07.00 sıralarında aracını Emecik Dağı yakınlarına park edip yürüyüşe çıktı. Gün boyu dağda kalan Yüksel, en son eşiyle telefonda görüşerek, "Burası dağlık ve çok sıcak. En geç, saat 17.00 gibi dönerim" dedi. Ancak Yüksel belirttiği saatte dönmedi. Eşi, telefonla Ethem Yüksel'e ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine Datça İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 ACM ve Muğla AFAD ile Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekipleri, saat 20.00 sıralarında arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla Yüksel, dağda bitkin halde bulundu. Susuzluğa bağlı halsizlik ve yorgunluk şikayeti olan Yüksel'in genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ekipler tarafından dağdan indirilen Yüksel, tedbir amaçlı Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Datça'ya günübirlik yürüyüş için gelen Yüksel'in, Emecik-Kocadağ-Billurket güzergahında yaklaşık 20-25 kilometrelik bir yürüyüş programı hazırladığı, ancak Kocadağ'da yolunu kaybedince kaybolduğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.