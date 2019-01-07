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Dağa çıkartacak terörist bulamayan Kandil, Suriye ve Irak’tan parayla terörist toplamaya başladı

Dağa çıkışın yolu kapandı, Kandil artık Suriye ve Irak’tan parayla terörist toplamaya başladı. Son 3 ayda sadece bir kişi dağa çıktı.

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Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla ağır darbe yiyen örgütte dağılma süreci hızlandı. Son bir yılda 519 terörist örgütten kaçarak teslim olurken, 534 terörist operasyonlarda sağ ve yaralı olarak ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı aranan teröristler listesinde kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri kategoride olan çok sayıda teröristin de aralarında bulunduğu 693 terörist ölü olarak ele geçirildi. Örgütün Kandil'deki elebaşıları tükenme noktasına gelen PKK'daki dağılmayı önlemek için Suriye ve Irak'tan paralı teröristler toplayarak örgütü ayakta tutmaya çalışıyor. Ulaşılan istihbarat raporunda çarpıcı tespitlere yer verildi:
 
Terör örgütünün yurt içindeki belirlenen ve takip edilen terörist sayısı 500'ün altına düştü.
 
HDP büroları, üniversiteler ve mahalle yapılanması üzerinden gençlik örgütlenmesi yapan PKK/ KCK'ya yönelik yapılan başarılı operasyonlarla bu yapılanma bitirildi. HDP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 19 bin 185 kişi gözaltına alındı.
 
Örgüte yurt içinde son 3 ayda sadece bir kişi katıldı
 
Örgütün başta Karadeniz yapılanması olmak üzere Tunceli, Amanoslar, Adıyaman, Hakkâri, Şırnak gibi bölgelerde üst düzey teröristler etkisiz hale getirildi, sözde komutanlarını kaybeden örgüt dağılma noktasına geldi.
 
7 TERÖRİST ETKİSİZ
 
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatının düzenlendiğini bildirildi. Açıklamada, "Hava harekâtı neticesinde, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı yedi bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
 
 
(Sabah)

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