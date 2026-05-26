İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2026 Salı / 10 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9073
  • EURO
    53,4597
  • ALTIN
    6695.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özgür Özel'den İzmir'de korsan miting! Müdahale eden polisimize saldırı
Güncel

Özgür Özel'den İzmir'de korsan miting! Müdahale eden polisimize saldırı

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel'in İzmir'de düzenlemek istediği ve İzmir Valiliği tarafından izin verilmeyen miting öncesi tansiyon yükseldi. Yasağa rağmen Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmak isteyen ve emniyet güçlerinin dağılın uyarılarına aldırış etmeyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Bazı kişilerin polislerimize saldırdığı görüldü.

IHA26 Mayıs 2026 Salı 13:09 - Güncelleme:
Özgür Özel'den İzmir'de korsan miting! Müdahale eden polisimize saldırı
ABONE OL

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararının ardından Özgür Özel, ilk mitingini İzmir'de düzenleme kararı almıştı. İzmir Valiliği, alanın kısıtlı sayıda kişi alabileceği gerekçesiyle Cumhuriyet Meydanı için yapılan başvuruyu reddederek, alternatif olarak Gündoğdu Meydanı'nı işaret etti. Ancak CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve parti yönetimi, Valiliğin bu kararına rağmen adres değişikliği yapmayacaklarını belirterek, partilileri saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'na davet etti.

MEYDAN POLİS BARİKATIYLA KAPATILDI

İzinsiz miting ısrarının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde teyakkuza geçti. Cumhuriyet Meydanı polis barikatlarıyla tamamen yaya ve araç trafiğine kapatılırken, meydan çevresine çok sayıda çevik kuvvet otobüsü ve TOMA konuşlandırıldı. Meydana giriş ve çıkışlar tamamen durduruldu.

TOMA'NIN ÜZERİNE ÇIKTI

Olaylar sırasında bir kişinin TOMA'nın üzerine çıkarak kamu malına zarar vermeye çalıştığı görüldü.

Meydan çevresindeki barikatların önünde toplanmaya başlayan kalabalık, sloganlar attı. Emniyet güçlerinin izinsiz toplanmanın kanuna aykırı olduğu ve grubun dağılması gerektiği yönündeki anonslarına rağmen alanda beklemekte ısrar eden gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etmeye başladı.

Bölgede emniyet güçleri ile grup arasındaki gerginlik sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Marşa bastı, neye uğradığını şaşırdı! Panik anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.