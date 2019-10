Dağlıca hem huzura hem hizmete kavuştu 

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, güvenlik güçlerince terörden temizlenen Dağlıca Bölgesi, yıllar sonra hem huzura kavuştu hem de kamu hizmetleriyle tanıştı. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Dağlıca Bölgesi’nde, terör örgütü PKK’nın saldırıları sonucu boşaltılan Tuğlu köyü Çayır mezrası sakinleri, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden arındırılan köylerine dönmeye karar verdi.

YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ

Bu taleplerini Yüksekova Kaymakamlığına ileten vatandaşların, köylerine yerleşmeye başlaması üzerine, İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri bölgede yol çalışması başlattı. Bu kapsamda mezraya 4 kilometrelik yeni yol yapan ekipler, mezra ile bağlı yaylaları ulaşım hizmetine kavuşturdu.Kaymakam Osman Doğramacı, yaptığı açıklamada, devletin kararlı bir şekilde ortaya koyduğu terörle mücadele sonucunda şehirlerde ve kırsal bölgelerde huzur ortamının hayatın her alanında kendini hissettirdiğini söyledi. Günün her saatinde insanların istediği gibi hareket edebildiğini ifade eden Doğramacı, şunları kaydetti: “En ücra yerleşim bölgelerimize sağladığımız ulaşım imkanlarımızla geleceğin üreten, ürettiği ile değerlenen, değerleri üzerinde yükselen bir Yüksekova, geçmişteki algılarından kısa sürede sıyrılacak. Bir tarafıyla Orta Asya’ya diğer tarafıyla Orta Doğu’ya açılan, tarımdan turizme, sanayiden ticarete kadar her alanda ve her yönüyle yeni bir Yüksekova’nın, vatandaşların da el birliğiyle Türkiye’nin yeni gündemi olacağına inanıyorum. Güven ve huzur ortamının inşası tüm yatırımları ve algılardaki Yüksekova’yı da değiştirecek. Geleceğin Yüksekova’sını inşa edeceğimize inanıyoruz.”