Dağlıca'da sıcak çatışma: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Dağlıca/Hakkari’de bir üs bölgemize saldırı gerçekleştiren PKK’lı teröristlere anında karşılık verilerek, 2 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
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