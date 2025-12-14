Dağlık alanda kaybolmuştu: Akıllı saat hayatını kurtardı

Isparta'nın Sav Kasabası'nda geçtiğimiz gün akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki Ekrem Sefa A. için ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Küçük çocuğun kaybolduğu bilgisinin yayılmasıyla birlikte arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, AFAD, UMKE ekipleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AKILLI SAATİ ÜZERİNDEN ANNESİNİ ARAYARAK KAYBOLDUĞUNU SÖYLEDİ

Arama çalışmaları sürerken Ekrem Sefa A.'nın, akıllı saati üzerinden annesini arayarak kaybolduğunu söylediği öğrenildi. Çocuğun evlerin görünmediği dağlık bir mevkide bulunduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler belirtilen bölgeye yönlendirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Ekrem Sefa A., dağlık alanda sağ olarak bulunarak ailesine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.