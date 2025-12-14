İSTANBUL 12°C / 7°C
Güncel

Dağlık alanda kaybolmuştu: Akıllı saat hayatını kurtardı

Isparta'nın Sav Kasabası'nda evden ayrıldıktan sonra kaybolan 12 yaşındaki çocuk, akıllı saati üzerinden annesine ulaşarak yerini bildirmesinin ardından ekiplerin çalışmasıyla dağlık alanda sağ olarak bulundu.

IHA14 Aralık 2025 Pazar 16:51
Dağlık alanda kaybolmuştu: Akıllı saat hayatını kurtardı
Isparta'nın Sav Kasabası'nda geçtiğimiz gün akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki Ekrem Sefa A. için ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Küçük çocuğun kaybolduğu bilgisinin yayılmasıyla birlikte arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, AFAD, UMKE ekipleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AKILLI SAATİ ÜZERİNDEN ANNESİNİ ARAYARAK KAYBOLDUĞUNU SÖYLEDİ

Arama çalışmaları sürerken Ekrem Sefa A.'nın, akıllı saati üzerinden annesini arayarak kaybolduğunu söylediği öğrenildi. Çocuğun evlerin görünmediği dağlık bir mevkide bulunduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler belirtilen bölgeye yönlendirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Ekrem Sefa A., dağlık alanda sağ olarak bulunarak ailesine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

