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Dağlık arazide düşerek yaralanan çoban kurtarıldı

Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık arazide koyun otlatırken dengesini kaybederek düşüp yaralanan çoban Ahmet Doğan, 112 Acil ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı.

  • DHA
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Develi ilçesi Kulpak Mahallesi'nin kırsalında meydana gelen olayda, çobanlık yaparak geçimini sağlayan Ahmet Doğan, dağlık arazide yüksekten düşerek yaralandı. Doğan'ın yanında bulunan arkadaşı, 112 Acil'i arayarak yardım talebinde bulundu. Olay yerine 112 Acil ve UMKE ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşulları ile mücadele ederek bölgeye tırmanan ekipler, Doğan'ı bulunduğu yerden kurtardı. İlk incelemede sağ bacağında kırık olduğu belirlenen yaralı, sağlık ekipleri tarafından metrelerce taşındı. Ambulansa bindirilen Ahmet Doğan, Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Doğan, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
 

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