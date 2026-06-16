İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2026 Salı / 1 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,3009
  • EURO
    53,7241
  • ALTIN
    6450.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Daha etkin ve daha hızlı bir şekilde ulaşılabiliyor! Bakan Gürlek'ten 'e-Avukat' vurgusu
Güncel

Daha etkin ve daha hızlı bir şekilde ulaşılabiliyor! Bakan Gürlek'ten 'e-Avukat' vurgusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, avukatlara yönelik geliştirilen 'e-Avukat' uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

IHA16 Haziran 2026 Salı 16:38 - Güncelleme:
Daha etkin ve daha hızlı bir şekilde ulaşılabiliyor! Bakan Gürlek'ten 'e-Avukat' vurgusu
ABONE OL

Bakan Gürlek, avukat dostu bir yaklaşımla hayata geçirilen uygulama sayesinde zaman ve erişim engellerinin ortadan kaldırıldığını belirterek, savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sağlandığını ifade etti.

Yakın zamanda hizmete alınan sistemle avukatların, müvekkilleriyle ofislerinden görüntülü görüşme yapabildiğini belirten Gürlek, böylece adalet hizmetlerine daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde ulaşım imkânı sunulduğunu kaydetti.

Adalet hizmetlerinin kalitesini artırmak için teknolojinin tüm imkânlarından yararlanmaya devam edeceklerini vurgulayan Gürlek, dijital dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde sollama faciası! 3 araç birbirine girdi: Sürücü sinir krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.