Daha Hızlı Daha Öfkeli oyuncuları kimler? Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi konusu nedir?

Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da izleyici karşısına çıkacak olan Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi hakkında internet araştırmaları yapılıyor. Yönetmen koltuğunda John Singleton'ın oturduğu Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin oyuncu kadrosunda Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes ve Cole Hauser gibi isimler yer alıyor. Daha Hızlı Daha Öfkeli hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ OYUNCULARI KİMLER?

Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin oyuncu kadrosunda; Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes ve Cole Hauser gibi isimler yer alıyor.

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Carter Verone, yaklaşık bir yıldır gümrük görevlileri tarafından izlenen ve kara para akladığından şüphelenilen biridir. Ancak sıkı takibe ve araştırmalara karşı, bu işi bir ithalat-ihracat firmasının adı altında yapan Verone'nin hiçbir açığı yakalanamaz. Görevliler çaresiz kalıp, eski polis Brian O’Connor’ın kapısını çalarlar. Bu arada O’Connor, ekibiyle birlikte, yanına çocukluk arkadaşı Roman Pearce’ı da alarak, Verone’un güvenini kazanır. Bir yandan para aklama işini hızlandırırken; bir yandan da ajan Monica Clemente’le iş birliği yapar ve Verone’un ipliğini pazara çıkarmaya hazırlanır.