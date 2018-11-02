Vali Demirtaş, Akşam Gazetesi’nin, Türk basınında önemli bir yeri ve misyonu olduğuna dikkat çekerek, “Daha nice 100 yıllara” mesajını verdi.

ADANA – Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 100. kuruluş yıldönümünü kutlayan Akşam Gazetesi’nin, Türk basınında önemli bir yeri ve misyonu olduğuna dikkat çekti. Vali Demirtaş, “Türk basınının asırlık çınarı Akşam, dün olduğu gibi bugün de milli duruşundan taviz vermeden yoluna emin adımlarla ilerliyor” dedi.

AKŞAM TÜRK BASINI İÇİN ÖNEMLİ