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Daha nice 100 yıllara

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Akşam Gazetesi’nin 100. Kuruluş yıldönümü kapsamında Türk Medya Adana Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

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Vali Demirtaş, Akşam Gazetesi’nin, Türk basınında önemli bir yeri ve misyonu olduğuna dikkat çekerek, “Daha nice 100 yıllara” mesajını verdi.

 

ADANA – Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 100. kuruluş yıldönümünü kutlayan Akşam Gazetesi’nin, Türk basınında önemli bir yeri ve misyonu olduğuna dikkat çekti. Vali Demirtaş, “Türk basınının asırlık çınarı Akşam, dün olduğu gibi bugün de milli duruşundan taviz vermeden yoluna emin adımlarla ilerliyor” dedi.

 

AKŞAM TÜRK BASINI İÇİN ÖNEMLİ

Türk Medya Adana Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, burada Akşam Gazetesi Adana Bölge Editörü Soner Kan, Star Gazetesi Adana Temsilcisi Oğuzhan Kocabaş ve Star Matbaası Mali ve İdari İşler Şefi Figen Koçer ile bir araya geldi. Türk basınının ‘asırlık çınarı’ olarak öne çıkan Akşam Gazetesi’nin 100. yılını kutlayan Vali Demirtaş, “Milli şuuru yükseltme ve mücadele azmini destekleme amacıyla kurulan Akşam, dün olduğu gibi bugün de milli duruşundan taviz vermeden yoluna devam ediyor. Bu anlamda Akşam Gazetesi, Türk basınında önemli bir yeri ve misyonu var. Daha nice 100 yıllara” dedi. 

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