İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Mayıs 2021 Pazar / 20 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2763
  • EURO
    9,9894
  • ALTIN
    470.753
  • BIST100
    1397.82
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Daha önce telefonla görüşmüşlerdi! Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Güncel

Daha önce telefonla görüşmüşlerdi! Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce telefonla görüştüğü, Mahruze Keleş isimli vatandaşı ve ailesini evinde ziyaret etti.

AA02 Mayıs 2021 Pazar 01:33 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 02:09
ABONE OL

Erdoğan, Tuzla'da işçilerle yaptığı iftardan sonra Sultanbeyli'de ikamet eden Keleş'in evine geldi.

Burada vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan'ın ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Ziyaret sonrası bir süre sokakta yürüyen Erdoğan, vatandaşları selamlayarak ramazanlarını tebrik etti.

Bu sırada Melisa Doğan adlı küçük kıza bebek hediye eden Erdoğan, tezahüratlar eşliğinde ilçeden ayrıldı.

Keleş, 2019'daki mahalli idareler seçiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sana kete yaparım ama oy vermem." sözleriyle gündemde yer almıştı.

Erdoğan, Keleş'i kısa süre önce telefonla arayarak kendisini ziyaret edeceğini söylemişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.