'Daha yeni başlıyoruz' diyerek duyurdu! Bakan Kacır: Şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Daha yeni başlıyoruz. Türkiye Yüzyıl'ını inşallah hep birlikte çok güçlü şekilde inşa etmek için şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğunun adıdır' değerlendirmesinde bulundu.

29 Kasım 2025 Cumartesi 23:48
'Daha yeni başlıyoruz' diyerek duyurdu! Bakan Kacır: Şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2053 sanayi vizyonunun masaya yatırıldığı "Sanayiyle Büyüyen Türkiye– ASKON 2053 Vizyon Zirvesi"ne katıldı. Milli Teknoloji Hamlesine verilen destekler için teşekkür eden Bakan Kacır, "Şüphesiz bu yolculukta bizim en sağlam yol arkadaşlarımızdan biri ilk günden itibaren sizler oldunuz. Karşılaştığımız her sınamada her meydan okumada her zorlukta sizlerle iş insanlarımızla, müteşebbislerimizle omuz omuza verdik, sırt sırta verdik ve hamdolsun büyük başarı hikâyelerini hep birlikte bugüne kadar hayata geçerdik. Ama şimdiye kadar yaptıklarımız bundan sonrasında hep birlikte yapacaklarımızın ancak fragmanı niteliğindedir. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye Yüzyıl'ını hep birlikte çok güçlü şekilde inşa etmek için şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Şüphesiz bu yolculuğu en önemli başlıklarından biri Milli Teknoloji Hamlesidir" şeklinde konuştu.

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE YOLCULUĞUDUR"

Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türkiye'nin bağımsız yolculuğu olduğunu söyleyen Bakan Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğunun adıdır. Türkiye'nin yüksek katma değerli ürünleri ve hizmetleri rekabetçi şekilde kendi imkanlarıyla kendi yetkinlikleri ile kabiliyetleriyle geliştirebilmesinin, üretebilmesinin ve dünyaya sunabilmesinin yolculuğudur. Milli Teknoloji Hamlesi, en kısa tarifiyle tam bağımsız Türkiye yolculuğudur" dedi.

