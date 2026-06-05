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  • Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye vurgusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çevre Haftası paylaşımı
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Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye vurgusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çevre Haftası paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, ağaçlandırma kampanyalarından enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına, havanın, suyun, toprağın kalitesinin artırılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

AA5 Haziran 2026 Cuma 18:26 - Güncelleme:
Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye vurgusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çevre Haftası paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün de içinde yer aldığı Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Bu hafta çeşitli etkinliklerle idrak ettiğimiz Türkiye Çevre Haftası'nın ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için toplumsal farkındalığın artmasına katkıda bulunmasını diliyorum. Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, ağaçlandırma kampanyalarından enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına, havamızın, suyumuzun, toprağımızın kalitesinin artırılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Allah'ın bizlere emaneti olan çevreyi korumak, evlatlarımıza daha da güzelleştirerek bırakmak için gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Çevre Haftası
  • paylaşım

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