Daily Sabah'tan ses getiren 'Filistin' manşeti!

20 Mayıs 2021 Perşembe 15:16 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 15:16

İsrail zalimliğine dünya sessiz kalırken, Daily Sabah bugünkü birinci sayfasını Filistin'de yaşanan insanlık dramına ayırdı. Daily Sabah'ın manşetine "Bütün dünyanın gözleri önünde masum çocukların öldürülmesi karşısında bugünkü birinci sayfamıza koyacak başka bir haber daha bulamadık." dipnotu düşüldü.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

Tek suçları Filistinli olmak... 63 çocuğun öldürülme sebebini sorduğumuzda cevap sadece bu. İsrail'in saldırganlığı, şiddeti, vahşiliği – nasıl tanımlarsak tanımlayalım – artık tümüyle kontrol dışında ve bütün bir bölgeye kan ve keder yaymaya devam ediyor. Daha da kötüsü, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, demokrasi, insan hakları, uluslararası hukuk, adalet, özgürlük ve güvenlik hakkında öğütler veren uluslararası kurum, kuruluş ve devletler bu zulmü sessizlik içinde izliyor. Bu sessizlik tıpkı eski bir İsrail başbakanının "en büyük hazzı komutanlığım döneminde Filistinlileri öldürürken hissettim" demesi karşısında veya 2014 yılında bir İsrail milletvekilinin "bütün Filistinlilere ölüm" çağrısında bulunduğu ve "bütün Filistinli annelerin de öldürülmesi gerekiyor" demesi karşısındaki sessizlik ile birebir aynı