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Dalaman açıklarında sürüklenen bottaki 33 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında sürüklenen bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 19:33 - Güncelleme:
Dalaman açıklarında sürüklenen bottaki 33 göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dalaman açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sahil güvenlik ekibi, bottaki 11'i çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Bottaki 2 kişi de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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