Dalaman yangın son dakika can ve mal kaybı var mı? Dalaman Göcek yangın son durum nedir? Dalaman’da çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaşan orman yangını elen son dakika haberiyle kısmi olsa da kontrol altına alındı. Vatandaşlar, ‘Dalaman yangın son dakika can ve mal kaybı var mı? Dalaman Göcek yangın son durum nedir?’ sorularına yanıt arıyor. Muğla'nın Dalaman ilçesi Karacaağaç Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaşan orman yangınına 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle gece boyunca müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 13 helikopter de havadan müdahaleye başladı. Yangın nedeniyle faaliyette olmayan bir butik otel tahliye edildi. Bakan Pakdemirli’nin yaptığı son açıklamaya göre bölgede can ve mal kaybı yok. İşte Dalaman ve Göcek’ten gelen son dakika haberleri