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Dalaman yangın son dakika can ve mal kaybı var mı? Dalaman Göcek yangın son durum nedir?

Dalaman’da çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaşan orman yangını elen son dakika haberiyle kısmi olsa da kontrol altına alındı. Vatandaşlar, ‘Dalaman yangın son dakika can ve mal kaybı var mı? Dalaman Göcek yangın son durum nedir?’ sorularına yanıt arıyor. Muğla'nın Dalaman ilçesi Karacaağaç Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaşan orman yangınına 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle gece boyunca müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 13 helikopter de havadan müdahaleye başladı. Yangın nedeniyle faaliyette olmayan bir butik otel tahliye edildi. Bakan Pakdemirli’nin yaptığı son açıklamaya göre bölgede can ve mal kaybı yok. İşte Dalaman ve Göcek’ten gelen son dakika haberleri…

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‘Dalaman yangın son dakika can ve mal kaybı var mı? Dalaman Göcek yangın son durum nedir?’ sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Dalaman ve Göcek’ten gelen son dakika orman yangını haberleri yakından takip ediliyor. Dalaman’da çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaşan orman yangını elen son dakika haberiyle kısmi olsa da kontrol altına alındı. Muğla Valisi Esengül Civelek oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları yönetti. Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de Kayadibi ve Taşlıca mahallelerine yaşayan vatandaşları anons yaparak uyardı. Yapılan çalışma sonucunda, her iki mahalledeki 34 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 13 helikopter de havadan müdahaleye başladı. Yangın nedeniyle faaliyette olmayan bir butik otel tahliye edildi. Bakan Pakdemirli’nin yaptığı son açıklamaya göre bölgede can ve mal kaybı yok. İşte Dalaman ve Göcek’ten gelen son dakika haberleri…

DALAMAN, GÖCEK ORMAN YANGINI SON DON DURUM NEDİR?

Muğla'nın Dalaman ilçesi Karacaağaç Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaşan orman yangınına 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle gece boyunca müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 13 helikopter de havadan müdahaleye başladı. Yangın nedeniyle faaliyette olmayan bir butik otel tahliye edildi. Söndürme çalışmalarına katılan bir arazöz yanarken, bazı iş makineleri de zarar gördü.

Muğla Valisi Esengül Civelek oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları yönetti. Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de Kayadibi ve Taşlıca mahallelerine yaşayan vatandaşları anons yaparak uyardı.  Yapılan çalışma sonucunda, her iki mahalledeki 34 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, saat 07.30 sıralarında kısmen kontrol altına alındı.

DALAMAN’DA CAN VE MAL KAYBI YOK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'daki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli şunları söyledi:

"Dalaman'da zirai tarladan çıkan bir yangın... Kayadibi mahallesinde ilerlemesi devam ediyordu. Bu ilerleme durdu. Göcek, kepez ve Taşbaşı mahallelerinde ilerlemeler dün itibariyle devam etti.

Tabi ki tedbir amaçlı Kepez ve Taşbaşı mahallelerini boşaltmıştık. Şu an itibariyle mahalleye geri dönüş başladı. Vatandaş yine evlere dönmüş oldu.

Ben yurt dışındaydım. İlk çıkış saatinden itibaren takip ettim. Bu yangın çok büyük bir yangın olmamakla birlikte yerleşim yerlerini tehdit ettiği için ciddiye aldığımız bir yangındı. Biliyorsunuz akşam saatinde helikopter uçuşu olmuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopterler çalışmaya katıldı. Ve hala devam ettiriyorlar.

Can ve mal kaybımız yok. Sadece içinde kimsenin kalmadığı bir butik otel etkilenmiş gözüküyor."

 

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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