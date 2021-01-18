Dalgalar gemiyi ortadan ikiye ayırdı! 3 mürettebat kayıp

DHA 18 Ocak 2021 Pazartesi 09:15 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 16:24

Gürcistan´ın Poti Limanı´ndan yük alarak Bulgaristan´a giden Palau bandıralı `Arvin´ isimli kuru yük gemisi, dün saat 12.30 sıralarında Bartın İnkum sahilinin 200 metre açığında ikiye bölünüp, battı. Gemide bulunan 2'si Rus, 10'u Ukrayna vatandaşı 12 mürettebattan bazıları filikaya binmeyi başarırken, bazıları da can yelekleriyle denize atladı. Bartın Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri 6 mürettebatı kurtardı. Bir mürettebatın da cesedine ulaşılırken, denizde 2 ceset daha görüldüğü, ancak olumsuz hava şartları nedeniyle bota alınamadığı öğrenildi. Çalışmalara, havanın kararmasıyla birlikte ara verildi.

Gemiden sağ kurtulan hastanede tedavileri süren mürettebattan biri, büyük bir dalganın gemiyi ortadan ikiye ayırdığını ve kısa sürede battığını anlattı.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yanı sıra jandarma ve AFAD ekipleri kayıp 5 mürettebat için sabahın ik ışıklarıyla birlikte karadan çalışmalara yeniden başladı. Dün akşam saatlerinde bölgeye ulaşan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Fatih Fırkateyni de arama ve kurtarma çalışmalarına destek verdi. Ekipler, kötü hava şartlarına rağmen kayıp 5 mürettebata ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bölgedeki kar yağışı nedeniyle çalışmalar güçlükle ilerliyor.

GEMİ MÜRETTEBATININ KİMLİKLERİ ŞÖYLE

Batan gemiden kurtarılan mürettebatın isimleri de belli oldu. Kurtarılan kişilerin Rus vatandaşı Nikolaii Krinov (44), Ukrayna vatandaşları Hennadii Kravchenko (24), Vladyslav Zaterka (20), Oleksadr Perkaty (51), Vitali Merezhko (35) ve Vitali Kachur(23) olduğu belirtildi.

Cesedi karaya çıkarılan, ancak kimliği henüz tespit edilemeyen kişiyle birlikte diğer 6 mürettebatın ise kaptan Rus uyruklu Vitaly Galenko (36), ikinci kaptan Ukrayna uyruklu Rustam Kazimov (32), mürettebatlar Ukrayna uyruklu Anatoliy Savostin (27), Seriy Sibilyev (60), Andrii Melenychenko(25), Vladyslav Ostapenko (22) olduğu bildirildi.

VALİ GÜNER: YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ÇALIŞMALAR KARADAN SÜRÜYOR

Bartın'da batan kuru yük gemisinin ardından kayıp 5 kişi için arama çalışmaları, yoğun kar yağışı altında devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve jandarma ekipleri, arama çalışmalarını Mugada sahili bölgesinde yoğunlaştırdı. Dün görülen, ancak bota alınamayan iki kişinin cesedinin bu bölgeye sürüklendiği tahmin ediliyor. Bartın Valisi Sinan Güner de çalışmaları Mugada sahilinden takip etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle denizde arama yapılamadığını, çalışmaların karadan devam ettiğini belirten Vali Güner, şöyle konuştu:

"Yoğun kar fırtınası ve tipi var. Helikopter Amasra'da bekliyor ancak bu hava şartlarında havalanması mümkün değil. Deniz unsurları da bu havada çıkamıyor. Dün büyük bir cesaret ve sorumluluk örneğiyle bot çıkmıştı ama bugün onu da çıkartamıyoruz. Şu an tek karadan arama faaliyeti kaldı. Onu yapıyoruz. Denizcilik hesaplarına göre Mugada sahili mevkiine sürüklenmeleri yüksek ihtimal. Biz de bu bölgede çalışmalarımızı yapıyoruz."

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince dün görülen, ancak bota alınamayan 2 cesedin, Mugada sahiline sürüklendiği konusunda görgü tanıkları olduğunu ifade eden Vali Güner, "Dün görgü tanıkları köylüler iki ceset gördüklerini ifade ettiler. Çok zor bir bölge. Bölgenin bir kısmında kara ulaşımı ve yaya ulaşımı olmayan bir yer var. Ancak Sahil Güvenlik ekiplerimiz ve AFAD ekipleri 1,5 saat süren yürüyüşle bu bölgeyi de tarayacak. Bizim hesaplarımıza göre 2 kişinin orada olması gerekiyor" dedi.

GEMİNİN BATTIĞI BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bartın'da, kuru yük gemisinin battığı bölge havadan görüntülendi. Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede, öğle saatlerinde güneş yüzünü gösterdi. Yaklaşık yarım saat sonra tekrar kar yağışı etkili oldu. Denizdeki görüş açısının düzeldiği bölge dron ile havadan görüntülendi. Arama çalışmalarının sürdüğü Mugada sahil ve bölgesinde kıyı şeridi boyunca ekiplerin kayıp 5 mürettabatı arama çalışmaları sürüyor.

DÜN BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Bu arada, dün bulunan cesedin kimliği belli oldu. Bartın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisinin batmasının ardından dün karaya çıkarılan cesedin gemi kaptanı Galenko Witaly'a (36) ait olduğunun tespit edildiği bildirildi.

2 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Bartın açıklarında kuru yük gemisinin batmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında, kayıp 5 mürettebattan 2'sinin daha cansız bedenlerine ulaşıldı. Cesetlerin, batan geminin 2 kilometre ilerisinde Mugada sahilinin yanındaki araç ve yaya yolu bulunmayan koyda bulunduğu bildirildi.