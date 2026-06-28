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Dalış yaparken burun buruna geldi! Zıpkınla kaçırdı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde amatör balıkçı ve sualtı dalıcısı Osman Öncel, Gelidonya Feneri açıklarında zıpkınla balık avı yaptığı sırada kum köpek balığıyla karşılaştı. Öncel'in zıpkını gösterdiği köpek balığı ise bölgeden ayrılırken, o anlar sualtı kamerasına yansıdı.

IHA28 Haziran 2026 Pazar 09:49 - Güncelleme:
Dalış yaparken burun buruna geldi! Zıpkınla kaçırdı
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Kumluca ilçesine bağlı Karaöz mevkisinde, Gelidonya Feneri açıklarında dalış yapan Öncel'in önüne bir anda köpek balığı çıktı. Kum cinsi olan köpek balığıyla burun buruna gelen Öncel, elindeki zıpkını göstererek onu korkutmaya çalıştı. Bir süre sonra köpek balığı uzaklaşırken, o anlar su altı kamerasına yansıdı.

"SALDIRMA DURURUMU YOKTU"

Yaşadığı anları anlatan Öncel, zıpkınla balık avcılığına çocukluk yıllarında hobi olarak başladığını, yaklaşık dört yıldır ise profesyonel olarak bu sporu yaptığını söyledi. Sosyal medyada paylaştığı görüntülerin bazı kullanıcılar tarafından yanlış yorumlandığını belirten Öncel, karşılaşmanın bir saldırı olmadığını ifade etti.

"SADECE MERAK ETTİĞİ İÇİN YAKLAŞTI"

Öncel, bölgede dönem dönem farklı köpek balığı türlerinin görülebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gördüğüm tür kum köpek balığıydı. Çok saldırgan ya da agresif bir tür değil. Bana da saldırmadı. Sadece merak ettiği için yaklaştı. Ben de tedbir amaçlı zıpkınımı doğrulttum. Bu bölgede zaman zaman gördüğümüz canlılardan biri. İnsanların videoyu izleyip endişelenmesine gerek yok."

Köpek balığını, Gelidonya Feneri'nin ilerisinde, kıyıdan ve yüzme alanlarından oldukça uzakta gördüğünü dile getiren Öncel, bölgenin insan yerleşiminden uzak olması nedeniyle dalış ve avcılık faaliyetlerini burada gerçekleştirdiklerini söyledi.

"GÜZEL VE UNUTULMAZ BİR ANI OLDU"

Yaklaşık 20 metre derinlikte ilk kez karşılaştığı köpek balığının sakin şekilde üzerinden geçtiğini anlatan Öncel, şunları söyledi:

"Sakin kalmak bu işte çok önemli. Önce üzerimden geçti, izledim. Kameramın açık olmadığını fark ettim. Daha sonra su yüzeyine çıktım ve kıyıya doğru yöneldim. Benden uzaklaşsın diye hareket ettim ancak o da merak ettiği için bir süre peşimden geldi. Bir süre suyun altında dolaştıktan sonra kendi yoluna gitti, ben de dalışıma devam ettim. Güzel ve unutulmaz bir anı oldu."

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